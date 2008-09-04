Наливайченко каже, що Ющенко тримає руку на пульсі СБУ

Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО постійно тримає на контролі ситуацію в службі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві.

«Президент щоденно тримає на контролі ситуацію служби. Президент приймає кадрові рішення, іде планова ротація», - сказав він.

При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО конкретизував, що, зокрема, за рішенням В.ЮЩЕНКА переведений на одну з керівних посад до Києва – в Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ – один із керівників СБУ у Харківській області. Начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО уточнила, що мова йде про генерал-лейтенанта Андрія МУХАТАЄВА.

«Президент тримає не тільки під контролем службу, але й керує кадрами – іде нормальна робота служби», – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня В.ЮЩЕНКО підписав ряд указів, якими здійснив ротацію начальників обласних управлінь Служби безпеки України.