Наливайченко каже, що Ющенко тримає руку на пульсі СБУ
Президент керує кадрами
Виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО стверджує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО постійно тримає на контролі ситуацію в службі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві.
«Президент щоденно тримає на контролі ситуацію служби. Президент приймає кадрові рішення, іде планова ротація», - сказав він.
При цьому В.НАЛИВАЙЧЕНКО конкретизував, що, зокрема, за рішенням В.ЮЩЕНКА переведений на одну з керівних посад до Києва – в Головне управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ – один із керівників СБУ у Харківській області. Начальник прес-служби СБУ Марина ОСТАПЕНКО уточнила, що мова йде про генерал-лейтенанта Андрія МУХАТАЄВА.
«Президент тримає не тільки під контролем службу, але й керує кадрами – іде нормальна робота служби», – зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, 2 вересня В.ЮЩЕНКО підписав ряд указів, якими здійснив ротацію начальників обласних управлінь Служби безпеки України.