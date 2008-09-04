Ющенко підкинув Тимошенко роботи

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив лист прем`єр-міністру України, в якому відзначає стагнацію в галузі будівництва і неефективність державної політики щодо будівництва житла.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Відсутність адекватних заходів на державному рівні може призвести до того, що обсяги спорудження житла почнуть скорочуватися, ціни утримуватимуться на високому рівні, а рівень забезпеченості громадян житлом знижуватиметься», - попереджає глава держави.

У своєму листі він констатує, що позитивна динаміка у спорудженні житла цього року може бути втрачена. За перше півріччя 2008 р. інвестування в житлове будівництво зменшилось на 0,8%, тоді як у І півріччі 2007 р. цей показник зріс на 44,7%. Протягом 2007 року у будівництво житла інвестовано більш як 30 млрд. грн., що на 31,4% більше, ніж у 2006 році.

На переконання Президента, причинами цих негативних процесів у галузі цього року є:

недостатні обсяги спорудження неелітного та недорогого житла, внаслідок чого пропозиція житла обмежена;

неадекватне рівням доходів громадян зростання цін на житло;

зростання вартості будівельних матеріалів;

проблеми розвитку іпотечного кредитування населення;

неефективна житлова політика держави.

Президент вказує на такі недоліки, як нераціональне бюджетне фінансування програм будівництва житла, яке є розпорошеним, внаслідок чого квартирна черга майже не рухається; окрім того, критерії відбору громадян, яким необхідно надати житло (кошти) не уніфіковані, ними не передбачено заборону на перепродаж отриманої нерухомості тощо.

В.ЮЩЕНКО нагадує про те, що 2008 року передбачалося відпрацювати на пілотних проектах схеми будівництва доступного житла з наданням державою одноразової грошової допомоги громадянину для першочергового внеску.

Проведення такого експерименту дало б змогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, місцевого самоврядування та будівельним компаніям набути необхідний досвід та ефективно використати його при реалізації положень Указу Президента України від 8 листопада 2007 року №1077 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом».

Відтак, щоб не допустити подальшого погіршення ситуації, а також врегулювати вказані проблеми, глава держави ставить перед урядом вимогу:

1. Невідкладно розпочати реалізацію положень Указу №1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», що передбачає:

виділення 500 мільйонів гривень на реалізацію пілотних проектів з будівництва доступного житла під час підготовки змін до Державного бюджету України на 2008 рік;

видатки на будівництво житла в обсязі не менше 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту у бюджеті 2009 року;

пілотні проекти з будівництва доступного житла;

проект закону про заборону відчуження протягом певного часу отриманого за участю державної підтримки житла.

2. Діючі державні житлові програми об`єднати в нову державну програму спорудження та забезпечення службовим житлом громадян, які працюють в установах та організаціях, що фінансуються з бюджету.

Президент також звертає увагу на те, що принципи надання службового житла мають бути уніфіковані для всіх категорій службовців і передбачати:

надання такого житла тільки після певного терміну роботи (2-3 роки) у бюджетних установах та організаціях;

заборону на передачу службового житла у власність службовця;

втрату права на оренду службового житла у разі звільнення службовця;

набуття права викупу такого житла тільки після 15-20 років роботи службовця в бюджетних установах та організаціях.

Окрім того, на виконання відповідного указу Президента уряд має визначити одного головного розпорядника коштів за бюджетними програмами з будівництва та придбання житла, а також створити єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та єдину систему їх обліку.

Президент просить поінформувати про результати до 1 жовтня 2008 року.