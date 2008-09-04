Президент підписав указ про перевірку внутрішніх військ МВС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ "Про перевірку стану реформування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України".

Як повідомляє прес-служба Президента, указ підписано відповідно до пункту 17 частини першої статті 106 Конституції України.

Згідно з указом, має бути утворена Інспекційна комісі з перевірки стану реформування внутрішніх військ МВС.

Главі Секретаріату Президента України доручено затвердити у триденний строк персональний склад комісії.

На голову комісії покладено визначення структурних підрозділів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які перевірятимуться.

Комісії належить здійснити зазначену перевірку з 15 до 30 вересня та за підсумками перевірки підготувати висновки і пропозиції для інформування Президента України.