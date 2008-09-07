Лавринович не виключає достроковий фінал кар'єри Президента Ющенка

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВІЧ вважає за можливе теоретично дострокові вибори Президента України.

Таку думку він висловив в інтерв`ю виданню «Кіевскій телеграфъ» від 5-11 вересня 2008 №36 (434).

«Дострокові президентські вибори теоретично можливі, оскільки чинний гарант Конституції уже прийняв стільки рішень, які конфліктують з українським законодавством і Конституцією, що подібне закінчення його кар`єри цілком можливе», - сказав він.

При цьому, за словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ймовірність дострокових парламентських виборів набагато вища. «Це очевидно. Непоновлення дії колишньої коаліції і нестворення нової дасть Президенту підставу прийняти рішення про проведення дострокових виборів Верховної Ради. Як не дивно, це буде один з небагатьох за моєї пам`яті президентських кроків, який повністю відповідає Конституції», - сказав він.

Разом з тим перший віце-спікер додав, що ніяких питань щодо правомірності дій глави держави виникати не буде.