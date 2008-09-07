Тимошенко призначила міністрам дві наради на завтра

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО завтра проведе наради щодо державного бюджету на 2009 рік.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України.

8 вересня о 15.00 Ю.ТИМОШЕНКО проведе нараду, присвячену обговоренню показників держбюджету-2009 з представниками Міністерства економіки, Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства фінансів України.

О 17.00 прем`єр-міністр проведе нараду щодо держбюджету-2009 з представниками Міністерства палива та енергетики, Міністерства вугільної промисловості, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та Міністерства транспорту та зв’язку України.

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