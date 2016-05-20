Замах на Шокіна: в СБУ заявили, що слідство у справі веде Військова прокуратура

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

"Справу по замаху на Шокіна веде Військова прокуратура. Тому за коментарями краще звертатись до них. Ми надаємо прокуратурі всебічну допомогу, виконуємо окремі доручення, але по суті коментувати може лише Військова прокуратура", - сказала Гітлянська.

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ заявляли, що справа про замах на Шокіна перебуває в їхньому провадженні. Зокрема на брифінгу 23 лютого про це сказав керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. За його словами, слідство у справі за фактом замаху на генпрокурора значно просунулось. «Справа знаходиться у провадженні слідчих СБУ. Ми останнім часом зібрали додаткову доказову базу, слідство суттєво просунулося. Але, на жаль, не можу говорити про деталі, оскільки не маю дозволу слідчого», - сказав він. Також Ткачук додав, що не може навіть сказати, чи є конкретні підозрювані у цій справі.

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Довідка УНІАН. 2 листопада 2015 року близько 22.00 було обстріляно робочий кабінет тодішнього генпрокурора Шокіна. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

3 листопада заступник генпрокурора – головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив, що за фактом посягання на життя генпрокурора було відкрито кримінальне провадження за ст. 112 Кримінального кодексу України (замах на державного діяча), що карається позбавленням волі на строк до 15 років або пожиттєвим позбавленням волі. За словами Матіоса, слідство проводить Служба безпеки України, прокуратура здійснює процесуальне керівництво.