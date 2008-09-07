Литвин: Тимошенко і Януковичу слід боятися не Ющенка

Лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН переконаний, що прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО та лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ в президентський кампанії треба боятися не Віктора ЮЩЕНКА, а “інших конкурентів”.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

Відповідаючи на запитання, чи В.ЯНУКОВИЧ та Ю.ТИМОШЕНКО “списали Президента України” як конкурента під час президентських виборів, В.ЛИТВИН відповів: “Це була б демонстрація самовпевненості”.

“Переконаний, що в президентській кампанії треба буде боятися інших конкурентів”, - зазначив він.

На уточнююче запитання, про кого йдеться В.ЛИТВИН лише сказав: ”Життя покаже цих людей”.