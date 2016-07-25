Луценко звільнив прокурора Чернігівщини, якому погрожував Ляшко, нового представлять сьогодні

Про це повідомляється на сайті прокуратури Чернігівської області.

«Сьогодні, 25 липня, о 17:00 генеральний прокурор України Юрій Луценко представить колективу прокуратури Чернігівської області та силовикам краю нового керівника відомства», - йдеться в повідомленні.

Водночас прізвище нового обласного прокурора наразі не називають.

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Як повідомляв УНІАН, до цього посаду прокурора Чернігівської області обіймав Віктор Носенко.

15 липня ГПУ відкрила кримінальне провадження через телефонні погрози на адресу Носенка з боку лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який в різкій формі викривав прокурора в корупції.