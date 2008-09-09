Шахтарі звертаються до Ющенка і нагадують про вибори

Представники шахтарських колективів Луганської області сьогодні звернулися до Президента України з проханням якомога скоріше підписати закони України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін в деякі законодавчі акти України», які були прийняті Верховною Радою 2 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, під час прес-конференції у Луганську помічник директора шахти «Красний партизан» Володимир МУРЗЕНКО зачитав відкритий лист до Президента, у якому “шахтарі висловлюють занепокоєння тим”, що зазначені законі досі не підписані. У листі наголошується, що 100 тисяч шахтарів Луганщини сподіваються на підписання законів найближчим часом.

У прес-конференції взяли участь представники шахтарських колективів державних вугільних підприємств «Свердловантрацит», «Ровенькиантрацит», «Луганськвугілля».

Учасники прес-конференції також заявили, що на виборах підтримуватимуть “тих, у кого слова не розходяться з ділом, і хто підтримує шахтарів”.