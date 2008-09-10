Кучма вважає, що яйця Кремля лежать у різних кошиках

Екс-Президент України Леонід Кучма вважає, що у Кремля значно більше інтересів в Україні, ніж їх має США.

"Вашингтон тільки періодично згадує, що є така країна – Україна. І що, дуже він нам допоміг за 17 років нашої незалежності? А для Москви Україна становить справжній інтерес, і який не менший за наш інтерес до Росії, подобається це комусь чи не подобається", - сказав Леонід Кучма в ексклюзивному інтерв`ю УНІАН.

На запитання про те, чи могла Москва поставити на Тимошенко, екс-Президент відповів: "... Москва дивиться на Україну, аналізує. Ющенко – її ідеологічний противник. Тож залишаються два головних кандидати на підтримку: Тимошенко та Янукович. І я думаю, Москва свідомо не відштовхує ані того, ані другого. Вона ні в якому разі не ставить на когось одного. Мені здається, вона розкладає яйця в різні кошики. Так роблять усі. І будуть робити, доки існують країни і міжнародні стосунки, міжнародна політика".

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