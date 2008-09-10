Жванію на допит у Генпрокуратуру викликають через... ЖЕК

11 вересня до Генеральної прокуратури України на 10.00 як свідка у кримінальній справі, порушеній за фактом посягання на життя державного діяча Віктора ЮЩЕНКА, викликано народного депутата України Давида ЖВАНІЮ.

Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, оскільки всі намагання вручити повістку особисто Д.ЖВАНІЇ чи його оточенню виявилися марними, 5 вересня цього року її було передано під розписку офіційним представникам ЖЕКу, за місцем проживання народного депутата України.

Як зазначають у Генпрокуратур, відповідно до ст. 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат зобов`язаний додержуватися вимог Конституції та законів України.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ на виконання доручення Генпрокуратури вручили Д.ЖВАНІЇ повістку про обов’язкову явку на допит до слідчого прокуратури у справі щодо отруєння В.ЮЩЕНКА.

За даними СБУ, повістку було вручено саме таким чином у зв’язку з тим, що Д.ЖВАНІЯ систематично ухилявся від дачі показів як свідка у даній справі.

Д.ЖВАНІЯ на допит 23 липня з’явився, однак залишив приміщення кабінету слідчого вже через кілька хвилин.

Як заявив слідчий Генеральної прокуратури Олексій ДОНСЬКИЙ, Д.ЖВАНІЯ відмовився відповідати на жодні запитання і, "зловживаючи статусом народного депутата, покинув допит".

Сам Д.ЖВАНІЯ пояснив, що допит здійснювала не керівник слідчої групи у справи отруєння В.ЮЩЕНКА Галина КЛИМОВИЧ. Слідчий попросив його надати анкетні дані. А цю інформацію, за словами народного депутата, він вже не раз надавав.

***У справі отруєння В.ЮЩЕНКА на завтра, 11 вересня на 10.00, як свідка викликано також прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти, зустрічався з керівництвом СБУ за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Між тим Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний. Він також заявив, що результати аналізів були сфальсифіковані, а отруєння глави держави було харчовим.

У свою чергу В.ЮЩЕНКО не виключив, що Д.ЖВАНІЯ причетний до його отруєння. Зокрема, 24 липня, відповідаючи на запитання журналістів, чи причетний, на його особисту думку, Д.ЖВАНІЯ до його отруєння, В.ЮЩЕНКО відповів: "Думаю, так. Це м’яка форма - хотів би підкреслити, щоб зберегти рівновагу перед законом, слідчими органами, чесними людьми".