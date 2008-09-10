Румунія хоче долучитись до переговорів щодо Придністров'я

Румунія хоче взяти безпосередню участь у процесі Придністровського врегулювання, повідомляє Gazeta.ru.

Президент Румунії Траян БЕСЕСКУ заявив у рамках передачі по громадському румунському телеканалу TVR, що необхідно розширити формат переговорів «5+2» і включити в нього Румунію.

Як повідомляв УНІАН, у підсумковій заяві, прийнятій 9 вересня на саміті Україна – ЄС у Парижі наголошувалося, що Україна і ЄС виступають за відновлення переговорів щодо врегулювання Придністровського конфлікту.

Довідка УНІАН. Придністров`я оголосило про незалежність від Молдови в 1990 році.

Формат переговорного процесу “5+2” (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ; спостерігачі США і ЄС) був запропонований у 2005 році. На залученні до переговорів представників ЄС і США наполягала молдавська сторона.