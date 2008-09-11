Кириленко за два роки нарахував 54 спроби створити “третю силу”

Голова партії "Наша Україна" В’ячеслав КИРИЛЕНКО закликає патріотичні сили, які підтримують Президента України Віктора ЮЩЕНКА, об’єднатися, а не створювати нові політичні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Зараз усі патріотичні сили повинні об’єднатися навколо інституту Президента України як того інституту, який гарантує державний суверенітет і територіальну цілісність», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

«Я закликав би не до створення додаткових партій, а до об’єднання усіх навколо цінностей, які ми всі сповідуємо - і Президент, і ті люди, які багато років підтримують політику українських національних інтересів», - додав він.

Відповідаючи на запитання про можливість створення політичної сили, яку може очолити голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що на його пам’яті за останні два роки це вже 55-та спроба створити “третю силу”, і всі ці спроби завершувалися нічим.

При цьому він відзначив, що А.ЯЦЕНЮК завжди сприймав і виконував ті рішення, які ухвалювала фракція і партія "Наша Україна".