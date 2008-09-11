Ющенко підписав закон, прийнятий 2 вересня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України №347-VІ «Про внесення змін до статті Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (щодо уточнення категорій осіб, яким встановлені пільги з безплатного надання вугілля на побутові потреби).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідний закон Верховна Рада прийняла 2 вересня.

Законом внесено доповнення до чинного Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», де в підпункті 4.3.15 до переліку платників податку, доходи яких не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного податком доходу платника податку за безплатне отримання вугілля, додається ряд категорій:

- працівники з видобутку (переробки) вугілля і вугледобувних підприємств;

- пенсіонери, які пропрацювали на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, вуглевидобувних підприємствах: на підземних роботах - не менш як 10 років для чоловіків і не менш як 7 років 6 місяців - для жінок; на роботах, пов`язаних з підземними умовами, - не менш як 15 років для чоловіків і не менш як 12 років 6 місяців - для жінок; на роботах технологічної лінії на поверхні діючих шахт або на шахтах, що будуються, розрізах, збагачувальних і брикетних фабриках, - не менш як 20 років для чоловіків і не менш як 15 років - для жінок;

- інваліди і ветерани війни і праці, особи, нагороджені знаками «Шахтарська слава» або «Шахтарська доблесть» I, II, III ступенів, особи, інвалідність яких настала в результаті загального захворювання, у випадку, якщо вони користувалися цим правом до настання інвалідності;

- сім`ї працівників, які загинули (померли) на підприємствах з видобутку (переробки) вугілля, які одержують пенсії у зв`язку з втратою годувальника».

Документ набуває чинності з 1 січня 2009 року.

Нагадаємо, що раніше Віктор Ющенко заявив, що бачить один шлях відновлення коаліції - скасування неконституційних голосувань, що відбувалися з 2 вересня.

Та вкотре наголосив, що ніколи не підпише проголосовані у цей період неконституційні законопроекти. «Це неукраїнські закони... Це логіка не демократії - це логіка тоталітарного режиму», - сказав В.ЮЩЕНКО.