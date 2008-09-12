Регіонали вирішили, що "ширка" з БЮТ краща за дострокові вибори

У Партії регіонів не збираються на дострокові парламентські вибори і сподіваються створити широку коаліцію з БЮТ.

Так у партії прокоментували прогноз Комітету виборців України, експерти якого очікують дострокових виборів у середині грудня, повідомляє "Німецька хвиля".

Представник Партії регіонів Василь ХАРА впевнений, що нові дострокові вибори не мають сенсу і не змінять складу Верховної Ради. «Це на цілий рік політичні сили по волі чи неволі будуть займатися виборами. Це означає, що ми забудемо про економіку, зовнішню політику держави та інше», - констатує «регіонал».

Разом з тим, на думку експертів КВУ, явка виборців на можливих дострокових виборах не перевищить 60%, оскільки люди втомилися від політики.

Однак, за прогнозом голови правління Комітету виборців Ігоря ПОПОВА, порядок денний, порівняно із попередніми виборами, значно зміниться. «На перший план вийдуть питання зовнішньої політики, міжнародної безпеки. Іншим гарячим питанням стане, хто кого і скільки разів зрадив, і, звичайно, прогнози і обіцянки політичних сил, хто і з ким працюватиме в новій коаліції», вважає він.

І.ПОПОВ припускає, що кількість фракцій у новому парламенті може зрости до восьми за рахунок блоків Арсенія ЯЦЕНЮКА, Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та об’єднання «Свобода».