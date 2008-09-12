Нардепи НУ-НС та БЮТ не домовилися щодо анекдоту про морг та реанімацію

13:24, 12 вересня 2008
Політика
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У ПР раді, що цвинтар обговорювати не треба

Представники БЮТ та НУ-НС продовжують з’ясовувати між собою, хто винен у розвалі демократичної коаліції

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні на прес-конференції народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ) зазначив, що на сьогодні «ніяких перемовин про створення коаліції з Партією регіонів не ведеться».

За його словами, вся відповідальність за ситуацію «лежить на фракції НУ-НС», оскільки «не ми виходили з демократичної коаліції».

За словами В.ПИСАРЕНКА, сьогоднішня ситуація йому нагадує «бородатий анекдот» про те, що пацієнта везуть у морг, при цьому він подає ознаки життя, але, незважаючи на те, що його можна було б ще врятувати, від лікаря наказ йде про те, щоб його все-таки везли у морг. В.ПИСАРЕНКО зазначив, що ще зарано говорити про похорони демократичної коаліції.

У відповідь народний депутат України Владислав КАСЬКІВ (фракція НУ-НС) зазначив, що «найгірше, коли є такі лікарі, коли вже людина померла, її везуть в морг, а вони кажуть, давайте ще повеземо в реанімацію».

Народний депутат України Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів), який був також присутній на прес-конференції, зазначив: «Я такий щасливий, що я позбавлений необхідності обговорювати долю того мерця, якого везуть чи то у морг, чи то на цвинтар, чи то у реанімацію».

У той же час Ю.МІРОШНИЧЕНКО також зазначив, що на сьогодні ще не ведуться переговори про створення коаліції між БЮТ та Партією регіонів.

 

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