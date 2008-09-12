Яценюк готовий стати посередником між Ющенком та Тимошенко

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК готовий виступити посередником між сторонами коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на запитання, чи готовий він стати посередником між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

«Я готовий повернутися до переговорного формату, але якщо сторони не відмовляться від політичних амбіцій, це приведе до того ж, що й раніше», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він зазначив, що політичні амбіції, від яких необхідно відмовитися, демонструють обидві сторони.

«Там святих немає ні з однієї, ні з іншої сторони», - констатував А.ЯЦЕНЮК.