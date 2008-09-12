Яценюк готовий стати посередником між Ющенком та Тимошенко
14:37, 12 вересня 2008Політика
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Але успіху не обіцяє
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК готовий виступити посередником між сторонами коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Запоріжжі, відповідаючи на запитання, чи готовий він стати посередником між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
«Я готовий повернутися до переговорного формату, але якщо сторони не відмовляться від політичних амбіцій, це приведе до того ж, що й раніше», - заявив А.ЯЦЕНЮК.
При цьому він зазначив, що політичні амбіції, від яких необхідно відмовитися, демонструють обидві сторони.
«Там святих немає ні з однієї, ні з іншої сторони», - констатував А.ЯЦЕНЮК.
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