Ющенко втішає, що від його сварки з Тимошенко кінець світу не настане

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає дії прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО останнім часом “демонтажем демократичних цінностей та досягнень”.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Die Welt».

Глава держави переконаний, що від тієї кризи, яка існує сьогодні між ним і главою уряду, “кінець світу не настане”. За словами В.ЮЩЕНКА, Україна має достатньо демократичних ресурсів, щоб подолати будь-яку кризу такого типу. “Як Президент, я гарантую: Україна не залишить демократичного шляху. Але те, що робить керівник уряду з початку вересня, це - демонтаж демократичних цінностей та досягнень", - заявив В.ЮЩЕНКО, висловивши впевненість, що "метою цього всього є проведення дострокових виборів Президента та парламенту”.

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