Трамп своїми заявами про Крим відродив інтерес до теми України в США - політолог

Про це пише політолог Тарас Березовець на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Трамп своїми неоднозначними заявами абсолютно несподівано відродив інтерес до теми України в американських ЗМІ.

"Так само несподівано тема України і Криму увійшла в топ-обговорення і кандидатами. Про це говорять у праймтайм на CNN, New York Times вийшла цілою серією статей, включаючи редакційну (небувалий випадок!), Washington Post постійно пише про це, Foreign Policy публікує центральну статтю з критикою позиції Трампа", - зазначив Березовець.

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На його думку, з'явився прекрасний шанс нагадати про проблеми України і навіть домогтися від обох кандидатів чіткої позиції у відношенні країни.

"Але поки єдиними, хто скільки-небудь чітко висловив ставлення до заяв Трампа, стали Арсеній Яценюк та Арсен Аваков. Їх і тільки їх цитує американська преса!", - сказала Березовець.

"Панове українські політики, якщо у вас є що сказати про Трампа і Хілларі (не обов'язково критикувати, можете підтримати, якщо така ваша позиція), це та сама можливість! Скористайтеся нею, а заодно допоможіть країні, хай тема України ще протримається у топі", - підкреслив політолог.

Як повідомляв УНІАН, раніше кандидат у президенти США від республіканців заявив, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією.

Також він заявляв, що жителям окупованого Криму Росія більше подобається.