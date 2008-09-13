Мороз пропонує Симоненку єдиний блок на дострокових виборах

Голова Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ звернувся до лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА із пропозицією об’єднати очолювані ними партії, а також інші політичні сили лівого спрямування у єдиний виборчий блок в разі проведення дострокових парламентських виборів.

Про це йдеться у переданому УНІАН відкритому листі О.МОРОЗА до П.СИМОНЕНКА та керівних органів Комуністичної партії України.

“Загострення конфліктів між представниками влади від олігархічних партій цілком ймовірно на порядок денний ставить питання про дострокові вибори до Верховної Ради України. Таку потребу добре відчуває населення, в тому числі представники електорату, на який розраховують наші партії”, - пише О.МОРОЗ.

При цьому лідер СПУ посилається на аналіз розвитку ситуації, який свідчить про актуальність проблеми консолідації політичних сил, що борються за соціальну справедливість та захист інтересів трудящої людини. “Досвід переконує, що навіть невелика присутність лівих в парламентській коаліції та виконавчих органах дозволяє позитивно впливати на внутрішню і зовнішню політику держави. Характерно, що з переважної більшості питань голосування фракцій комуністів і соціалістів було однаковим, це із задоволенням сприймалося громадянами”, - переконує він.

О.МОРОЗ пропонує комуністам створити на базі КПУ, СПУ та інших партій лівого та лівоцентристського спрямування виборчий блок, тим самим обмеживши впливи псевдолівих партій-клонів.

На думку лідера СПУ, при складанні спільного списку провинні враховуватися пропорції, визначені результатами останніх парламентських виборів. “Встановлене співвідношення зберігається у всіх частинах спільного виборчого списку”, - наполягає О.МОРОЗ.

При цьому, за його словами, кожна партія самостійно формуватиме списки своїх кандидатів в обсязі розрахованої квоти.

“Об’єднання зусиль дозволяє скористатися кумулятивним ефектом від консолідації і забезпечуватиме при добрій організації кампанії щонайменше подвоєння електоральної підтримки кожного суб’єкта блоку. В угоді про створення блоку партій передбачається право кожної з них при створенні фракції вимагати від членів відповідної партії відстоювання своїх програмних завдань, в тому числі й при голосуванні. Це зняло б можливі непорозуміння”, - вважає О.МОРОЗ.

Водночас лідер СПУ пропонує керівництву партій лівої ідеології при підготовці і реалізації угоди про утворення єдиного блоку припинити взаємну критику будь-якого змісту і в будь-яких ЗМІ та використовувати всі можливості для популяризації створення виборчого блоку.

“Прошу визначитись”, - резюмує О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня О.МОРОЗ заявив, що питання про спільний список СПУ і Компартії України розглядається як один із варіантів. “Найближчим часом я планую особисту зустріч з Петром Миколайовичем (СИМОНЕНКОМ) з питання умов об`єднання КПУ і СПУ в «Лівий блок», - сказав лідер соціалістів.

Водночас лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ нещодавно висловив сумнів в необхідності для КПУ об`єднуватися із Соціалістичною партією України, але при цьому назвав можливим об`єднання лівих сил України в єдиний блок.

На думку Л.ГРАЧА, об`єднання лівих сил має проходити на основі трьох принципів: антиНАТО, державний статус російської мови та дружні відносини з Російською Федерацією. При цьому, зазначає Л.ГРАЧ, лідер Соцпартії О.МОРОЗ на головні питання не відповідає, тому комуніст сумнівається в необхідності об`єднання КПУ і СПУ. «Навіщо нам об`єднуватися, не знайшовши відповіді на ці питання? Щоб його (лідера СПУ - УНІАН) із трясовини витягнути й на своїх плечах занести в політику?», - сказав Л.ГРАЧ.