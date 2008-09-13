У Балоги кажуть, що до Реєстру виборців можливе втручання ззовні

Заступник глави Секретаріату Президента України, представник Президента у Центральної виборчої комісії та Конституційному суді Марина СТАВНІЙЧУК вважає, що підхід ЦВК до створення Державного реєстру виборців залишає можливості для несанкціонованого доступу до його даних.

Таку думку М.СТАВНІЙЧУК висловила у своєму авторському матеріалі, опублікованому сьогодні у тижневику “Дзеркало тижня” (№ 34 (713) від 13-19 вересня 2008 року).

“Підхід, принаймні той, що його застосовувала увесь попередній період Центральна виборча комісія у вирішенні цих питань, ставить під величезний сумнів захищеність Державного реєстру виборців. Небажання використовувати всі наявні правові засоби для забезпечення технічного захисту персональних та інших даних цього реєстру в процесі їх зберігання, обробки та передачі каналами телекомунікацій відповідно до законодавства України залишає можливості для несанкціонованого доступу до даних Державного реєстру виборців”, – вважає М.СТАВНІЙЧУК.

На її думку, це дає підстави політикам, політичним партіям і блокам ставити цілком логічне запитання: “Якщо такого роду маніпуляції та інсинуації відбуваються довкола реєстру виборців, то що ж тоді буде, в разі виборів, з усім виборчим процесом?”.

При цьому М.СТАВНІЙЧУК посилається на міжнародний досвід та події останнього часу. “Відомі атаки на веб-сайти вищих державних органів України, Росії, США, Ізраїлю, Естонії, Казахстану, Грузії тільки підтвердили важливість надійної захищеності подібних до Державного реєстру виборців інформаційних систем, що, у свою чергу, є гарантією інформаційної безпеки держави, розвитку прав і свобод громадян, запорукою упевненості та збереження гідності країни”, - пояснює вона.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що вирішити увесь комплекс правових, організаційних та інших питань щодо створення та функціонування Державного реєстру виборців можливо. “Щоправда, за умов, якщо не мати персональної зацікавленості чиновників, і державну справу вирішувати по-державницьки”, – впевнена заступник глави Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня Конституційний Суд України на пленарному засіданні розпочав розгляд справи за конституційним поданням Президента щодо відповідності Конституції постанови Кабінету міністрів “Про закупівлю послуг, пов’язаних з формуванням інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців”.

У своєму поданні Президент, зокрема, вказував, що згідно з постановою Кабміну, закупівля ЦВК послуг з розроблення та налагодження програмних засобів створення та ведення інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців здійснюється за процедурою закупівлі в одного учасника, що суперечить положенням Конституції і законів України.

4 вересня голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив, що створення реєстру виборців стало одним з важливих питань політичної боротьби.

“Нам нерідко не сприяють і навіть заважають, і це – правда. Не хочу сказати, що навмисно. Можливо ті, хто не сприяє нам робити реєстр, мають певну рацію. За будь-яких умов, реєстр вже став одним з важливих питань політичної боротьби”, - сказав В.ШАПОВАЛ.

Водночас голова ЦВК не знімає з себе відповідальності за затримку зі створенням Державного реєстру виборців. “Не хочу знімати відповідальність з себе чи з ЦВК у цілому за те, що у минулому році ми зробили, можливо, не все необхідне для створення реєстру. Хоча на те були об’єктивні причини... Цього року ми намагаємося зробити усе, передбачене законом”, - підкреслив В.ШАПОВАЛ.