МЗС назвало критичний термін для продовження санкцій проти Росії (відео)

Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі 5 каналу.

"Жовтень місяць - це для нас є критичним таким місяцем, коли ми маємо забезпечити те, щоб політика санкційна, вона продовжувалася", - розповіла вона.

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Крі того, за словами Зеркаль, США зараз навпаки ставлять питання щодо необхідності посилення санкцій у зв'язку з тим, що Росія взагалі не виконує домовленостей і зобов'язань щодо "Мінська".

Представниця МЗС зазначила, що дуже багато буде залежати від того, яку інформаційну політику у країнах ЄС вестиме Україна.

Нагадаємо, 1 липня Європейський Союз затвердив ухвалене раніше рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії, застосовані через її дії в Україні.