МЗС назвало критичний термін для продовження санкцій проти Росії (відео)
Жовтень - критичний місяць для активного обговорення продовження санкцій проти Росії.
Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі 5 каналу.
"Жовтень місяць - це для нас є критичним таким місяцем, коли ми маємо забезпечити те, щоб політика санкційна, вона продовжувалася", - розповіла вона.
Читайте такожВ ЄС допустили зняття санкцій з Росії в одному із секторів наступного року
Крі того, за словами Зеркаль, США зараз навпаки ставлять питання щодо необхідності посилення санкцій у зв'язку з тим, що Росія взагалі не виконує домовленостей і зобов'язань щодо "Мінська".
Представниця МЗС зазначила, що дуже багато буде залежати від того, яку інформаційну політику у країнах ЄС вестиме Україна.
Нагадаємо, 1 липня Європейський Союз затвердив ухвалене раніше рішення ще на півроку продовжити економічні санкції проти Росії, застосовані через її дії в Україні.