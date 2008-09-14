Медведєв не приїде в Україну, поки не вирішено "цілу низку проблем"

Після вирішення цілої низки проблем у двосторонніх відносинах з Україною можна буде обговорювати конкретні терміни контактів на найвищому рівні, повідомляє офіційний сайт президента Росії.

Про це йшлося під час телефонної розмови президентів Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА з України Віктора ЮЩЕНКА.

З російської сторони було підтверджено наявність цілої низки проблем у двосторонніх відносинах, для вирішення яких слід ретельно та конструктивно працювати на експертному рівні, без політизування розбіжностей, у рамках наявних російсько-українських механізмів. Як було зазначено, після вирішення цих питань можна буде обговорювати конкретні терміни контактів на найвищому рівні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 вересня, прес-служба Президента України повідомила, що В.ЮЩЕНКО в телефонній розмові з Д.МЕДВЕДЄВИМ підтвердив пропозицію російському лідерові здійснити візит в Україну в листопаді-грудні цього року. Президент Росії прийняв цю пропозицію, повідомляє прес-служба Президента України.