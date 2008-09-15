Фракція Литвина ні сном, ні духом не чула про свою участь у коаліції

Парламентська фракція Блоку Литвина не ухвалювала рішення про створення нової коаліції з БЮТ та “Нашою Україною – Народною самообороною”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив член фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

«Про це навіть і мови не було», - підкреслив він.

За словами І.ШАРОВА, він щойно мав розмову з членом Блоку Литвина Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ, і той, посилаючись на інформацію Володимира ЯВОРІВСЬКОГО, сказав, що БЮТ направив лист до Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо ініціативи створення нового формату коаліції за участю БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

І.ШАРОВ також повідомив, що сьогодні о 17.00 відбудеться засідання фракції Блоку Литвина, в порядку денного якого немає питання про створення коаліції, а є питання щодо участі в можливих дострокових виборах.

Як повідомляв УНІАН, представники української патріотичної інтелігенції Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Левко ЛУК’ЯНЕНКО і Богдан ГОРИНЬ сьогодні, 15 вересня, на прес-конференції заявили, що прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО і голова парламентської фракції свого імені Володимир ЛИТВИН погодились на створення нової коаліції у складі БЮТ, Блоку Литвина та блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Разом з тим, за словами В.ЯВОРІВСЬКОГО, відповіді “Наша Україна – Народна самооборона” наразі ще немає.