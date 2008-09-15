Яценюк запрошує на прощання з коаліцією: «хто з квітами, хто з вінками»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК завтра планує оголосити про припинення діяльності коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів.

За його словами, станом на 11.00 сьогоднішнього дня у нього немає заяви про відкликання попередньої заяви “Нашої України – Народної самооборони” щодо припинення діяльності коаліції.

«Тому відповідно до ст. 65 Тимчасового регламенту Верховної Ради, завтра буде офіційна процедура прощання з коаліцією. Тому хто з квітами, хто з вінками – приходьте на 10-ту годину», - сказав голова ВР.

Як повідомлялося, 2 вересня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.

У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою та 3 вересня ухвалили рішення про вихід з коаліції.

13 вересня десятиденний термін, відведений законом на збереження коаліції, минув.