Яценюк запрошує на прощання з коаліцією: «хто з квітами, хто з вінками»
Голова ВР завтра зробить заяву
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК завтра планує оголосити про припинення діяльності коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій і комітетів.
За його словами, станом на 11.00 сьогоднішнього дня у нього немає заяви про відкликання попередньої заяви “Нашої України – Народної самооборони” щодо припинення діяльності коаліції.
«Тому відповідно до ст. 65 Тимчасового регламенту Верховної Ради, завтра буде офіційна процедура прощання з коаліцією. Тому хто з квітами, хто з вінками – приходьте на 10-ту годину», - сказав голова ВР.
Як повідомлялося, 2 вересня депутати БЮТ разом з депутатами з Партії регіонів і КПУ прийняли законопроекти, які, зокрема, обмежують владу Президента, і не проголосували за резолюцію НУ-НС щодо Грузії.
У блоці “Наша Україна – Народна самооборона” такі дії БЮТ назвали зрадою та 3 вересня ухвалили рішення про вихід з коаліції.
13 вересня десятиденний термін, відведений законом на збереження коаліції, минув.