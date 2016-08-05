Чалий: заяви Трампа щодо Криму містять заклик до порушення міжнародного права

Про це у блозі для американського видання The Hill написав посол України у США Валерій Чалий, передає ТСН.

Дипломат зазначив, що висловлювання Трампа "викликали серйозну стурбованість не лише в Києві, а й за межами України". За його словами, коментарі кандидата у президенти суперечать Платформі Республіканської партії, яку він представляє.

Читайте такожТрамп своїми заявами про Крим відродив інтерес до теми України в США - політолог

"З моменту початку російської агресії обидві провідні політичні сили Америки підтримують санкції США проти Росії та збереження цих санкцій до відновлення територіальної цілісності України. Водночас, обидві партії дотримуються чіткого консенсусу щодо підтримки зусиль зі зміцнення обороноздатності України та кроків, які спрямовані на те, щоб Україна стала достатньо міцною для стримування російської агресії", - написав Чалий.

Український посол вважає, що слова Дональда Трампа містять заклик до примирення агресора і порушення міжнародного права.

"Навіть якщо висловлювання Трампа є лише спекуляціями й не відображають майбутню зовнішню політику, вони містять заклик до примирення агресора й підтримки порушення територіальної цілісності суверенної держави та міжнародного права. В очах світу такі коментарі неспівставні з іміджем країни, яка сприймається партнерами як твердий захисник демократії та міжнародного порядку", - зазначив Валерій Чалий.

Як повідомляв УНІАН, раніше кандидат у президенти США від республіканців заявив, що готовий розглянути визнання окупованого Криму російською територією. Також він заявляв, що жителям окупованого Криму Росія більше подобається.