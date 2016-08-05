Луценко розповів про можливих винних у нібито незаконному прослуховуванні з боку НАБУ

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Версій про винного є декілька - або це працівник СБУ, що невірно надав інформацію про телефони підозрюваного детективу, або це детектив, який не припинив прослуховування сторонньої особи, або обоє разом... Цікаво буде подивитися на кульбіт агресивних обвинувачувачів ГПУ (яка, як їм привиділося, відкрила війну з НАБУ) коли слідство ГПУ винним офіційно встановить не працівника НАБУ:)", - написав генпрокурор.

Луценко також зазначив, що розглядає НАБУ як партнерів у боротьбі із злочинністю та корупцією і "не варто штучно створювати ворогів серед партнерів".

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"Не прикриваю жодного прокурора, навпаки при потребі одягаю "своїм" зрадникам наручники. Сподіваюся на таку ж позицію керівника НАБУ, тому завчасно попередив А. Ситника про заплановану слідчу дію", - підкреслив він.

Очільник ГПУ додав, що жодна структура не повинна бути недоторканною для перевірок.

"Я не збираюся ділити правоохоронні системи на хороші і погані. Незаконне прослуховування - порушення закону, хто б його не вчинив", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ, де провела виїмку документів.

Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію СБУ про незаконне прослуховування телефону непричетної до кримінальної справи НАБУ особи.

НАБУ заявило, що судова ухвала про обшук і відповідно сам обшук є незаконними.

Бюро також заявило, що на випадок загрози блокування своєї роботи має власний підрозділ спеціальних операцій, який має гарантувати стабільну його роботу та захист даних.