НАБУ погрожує власними спецпризначенцями в разі загрози блокування роботи бюро

Про це йдеться в заяві бюро.

«За умов виникнення прямої загрози блокування роботи НАБУ наявність власного підрозділу спеціальних операцій є гарантією збереження порядку, захисту даних та забезпечення стабільної роботи бюро», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ для проведення обшуку.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію Служби безпеки України про незаконне прослуховування телефону не причетної до кримінальної справи НАБУ особи.

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Представникам ГПУ було пред’явлено документи, які підтверджують законність дій НАБУ, та роз’яснено, що НАБУ не має повноважень для здійснення автономного прослуховування і користується потужностями СБУ, відтак факти, наведені як підстави для обшуку, так само як і відомості, внесені до ЄРДР в рамках даного провадження, не відповідають дійсності, заявили в антикорупційному відомстві.

При цьому в НАБУ наголосили, що «станом на 14:00 дій, спрямованих на вилучення документів чи обшук в кабінетах співробітників або інших приміщеннях бюро, з боку працівників ГПУ не вчинялося».

В свою чергу Луценко також заявив, що вчора особисто зв’язався з керівником НАБУ Артемом Ситником і попередив про майбутні обшуки у відомстві.