Голова САП: обшук генпрокуратури у НАБУ знижує довіру суспільства до правоохоронних органів

Про це повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Керівник САП прокоментував спробу проведення обшуку ГПУ у будівлі НАБУ за фактом незаконного прослуховування співробітниками НАБУ телефонних розмов фігурантів кримінального провадження, що розслідує бюро.

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"Я вважаю, що за чотири місяці можна було ґрунтовно дослідити всі обставини цього провадження, а не організовувати таке дійство, яке знижує й так вкрай низьку довіру суспільства до правоохоронних органів", - наголосив Холодницький.

Керівник САП вважає, що усі докази, що стосуються незаконного прослуховування, мають бути ретельно перевірені.

"Я наголошую, що перед законом рівні усі та запевняю, що якщо слідство виявить незаконні дії піднаглядних нам детективів Бюро, САП не вживатиме жодних заходів адміністративного чи процесуального впливу для "вигороджування" винних", - заявив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні слідчо-оперативна група ГПУ прибула до НАБУ, де провела виїмку документів.

Луценко заявив, що таким чином ГПУ перевіряє інформацію СБУ про незаконне прослуховування телефону непричетної до кримінальної справи НАБУ особи.

НАБУ заявило, що судова ухвала про обшук і відповідно сам обшук є незаконними.

Бюро також заявило, що на випадок загрози блокування своєї роботи має власний підрозділ спеціальних операцій, який має гарантувати стабільну його роботу та захист даних.