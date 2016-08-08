У Генштабі відкинули звинувачення у безконтрольному витрачанні бюджетних коштів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Безпідставні та упереджені звинувачення окремими політиками Генерального штабу у відсутності контролю над використанням фінансових ресурсів держбюджету свідчать про кричущу некомпетентність, тенденційність і маніпуляції з метою дискредитації керівництва Збройних сил України», - написав Муженко.

Зокрема, за його словами, мова йде про заяву заступника голови Верховної Ради України Оксани Сироїд, озвучену 7 серпня в ефірі телеканалу "112".

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Муженко зазначає: законодавчо визначено, що Генеральний штаб планує оборону держави, а забезпечує діяльність Збройних сил України – Міністерство оборони.

«Відповідно, поточний контроль над плануванням і використанням фінансових ресурсів протягом бюджетного року здійснюється безпосередньо Міністерством оборони України та відповідними структурними підрозділами. Жодного разу не брав участь у засіданнях бюджетного комітету Верховної Ради, оскільки не маю таких повноважень», - додав він.

Муженко підкреслює, що щомісячно на нарадах під керівництвом міністра оборони України, його заступників і при обов'язковій участі керівного складу Генерального штабу вирішуються актуальні питання фінансового забезпечення ключових напрямів розвитку та застосування військ за призначенням.

«Народні депутати України завжди мають нагоду долучитися до таких нарад та поставити питання, які викликають у них глибоку стурбованість і зацікавленість, безпосередньо посадовим особам Міністерства оборони та Генерального штабу», - написав Муженко.

Як повідомлялося, Сироїд висловила обурення, що начальник Генштабу Муженко лише один раз з'явився в парламенті, щоб відзвітувати про те, як витрачаються бюджетні кошти, виділені на Міноборони.

"Закон про контроль (з боку парламенту) є, але контролю немає. За законом парламент теоретично може це робити. Але яким чином я можу це робити? Я можу тільки викликати начальника Генштабу або генералів, які працюють в Генштабі. Вони зобов'язані прийти і відзвітувати, куди витрачаються гроші. Я ж їх не питаю про специфікації озброєння", – сказала вона.

Сироїд вважає, що президент повинен застосувати санкції до начальника Генштабу Муженка за те, що він не звітує про витрати держкоштів на оборону.