У Яценюка запевнили в його готовності прийти на допит до ГПУ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила його прес-секретар Ольга Лаппо.

"Сьогодні Генеральна прокуратура повідомила про виклик на допит у якості свідків подій на Майдані Президента України Петра Порошенка, екс-прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та секретаря РНБО Олександра Турчинова...отримала кілька дзвінків від українських засобів масової інформації із запитанням прокоментувати виклик у ГПУ Арсенія Яценюка", - написала вона.

Прес-секретар зазначила, що "лідер "Народного фронту" був одним із лідерів Майдану, і він, безумовно, прийде до Генеральної прокуратури і відповість на всі запитання для того, щоб допомогти слідству" .

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"Тому обов’язок відповідальних політиків відновити силу права у нашій країні і допомогти правоохоронним органам повернути віру у справедливість покарання убивць, які, на Майдані цілячись у наших патріотів, намагались розстріляти нашу незалежність", - резюмувала Лаппо.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного перешкоджання службовими особами вищих органів державної влади та правоохоронних органів проведенню зборів і мітингів у Києві в період з 20 січня по 21 лютого 2014 року, вчинення масових убивств громадян та інших злочинів, спрямованих на незаконну протидію протестним акціям, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст. 365, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 340 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

Прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що як свідків тих подій протягом серпня до Департаменту спецрозслідувань ГПУ запрошені, зокрема, президент України Петро Порошенко, екс-прем‘єр-міністр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов, мер Києва Віталій Кличко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші.