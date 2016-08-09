У Луценка переконані в готовності Інтерполу затримати екс-нардепа Шепелєва за умови його виїзду з РФ

Про це Єнін сказав в ефірі 5-го каналу.

"Ми передбачали такий розвиток подій. В принципі навіть відмова в екстрадиції, яку ми отримали місяць тому, це є підставою для ініціювання процедури судового розгляду за спеціальною процедурою, тобто in absentia - за умов відсутності підозрюваного. І ця свобода, яку він отримав, вона є доволі уявною. Як тільки зазначена людина вирішить залишити територію Російської Федерації, його зустріне Інтерпол у будь-якій іншій державі світу, яка визнає юрисдикцію Інтерполу", - сказав Єнін.

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При цьому Єнін визнав, що фактично немає таких країн, які не визнають юрисдикцію Інтерполу, допускаючи, що Шепелєв залишиться у РФ невиїзним.

Водночас заступник генпрокурора зазначив, що не думає, що Шепелєв може володіти такою інформацією або компроматом, які можуть загрожувати деяким українським політикам або стабільності держави.

"Це мабуть намагання ФСБ хоча б якимсь чином насолити в інформаційній сфері, і сказати, що вони там мають якийсь ексклюзив", - додав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, раніше у ГПУ заявили, що відмова Росії в екстрадиції колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва пов’язана з його співпрацею з Федеральною службою безпеки РФ.

Шепелєва 27 грудня 2012 року було оголошено у міжнародний розшук. 5 липня 2013 року його затримали в Угорщині та за результатами проведення процедури екстрадиції 26 березня 2014 року доставили до України.

Проте 6 липня 2014 р. Шепелєв втік з-під варти, у зв’язку з чим його того ж дня повторно оголошено у міжнародний розшук та судом обрано щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Працівники правоохоронних органів РФ 19 березня 2015 р. затримали Шепелєва на території Московської області.

На підставі клопотання Генеральної прокуратури України компетентні органи РФ в березні 2015 року розпочали екстрадиційну перевірку щодо видачі Шепелєва українській стороні.

За даними ГПУ, Шепелєв підозрюється у вчиненні організації умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше осіб, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб; організації заволодіння транспортним засобом; організації розкрадання державних грошових коштів ПАТ "Родовід Банк", їх легалізації та службового підроблення.