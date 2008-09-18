Гриценко вважає відновлення коаліції нереальним

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає нереальним відновлення коаліції БЮТ та НУ-НС чи приєднання до неї Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

«Я не бачу зараз жодного шансу на відновлення коаліції НУ-НС та БЮТ або з Блоком Литвина. Надто багато сказано, надто полум’яно спалено мости один за одним», - зазначив він.

На думку А.ГРИЦЕНКА, зараз залишається тільки два варіанти розвитку подій: або створення коаліції Партії регіонів та БЮТ, або дострокові вибори.

При цьому, за словами А.ГРИЦЕНКА, спілкування з депутатами різних фракцій свідчить про те, що остаточне рішення щодо жодного з цих варіантів ще не прийнято.

Коментуючи на прохання кореспондента УНІАН заяву представників НУ-НС про нібито існуючу домовленість про коаліцію між БЮТ та Партією регіонів, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «рішення відсутнє, і саме тому йде така інформаційна війна і намагання когось вивести з психологічної рівноваги».