Тимошенко розраховує, що ВР вчасно затвердить держбюджет

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Верховна Рада своєчасно затвердить державний бюджет на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Розпочата робота з обговорення проекту закону дозволяє сподіватися, що бюджет на 2009 рік буде своєчасно прийнятий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що розроблений урядом проект держбюджету-2009 містить «абсолютно якісно нові параметри для життя країни».

«Вся робота між урядом і парламентськими комітетами проходить успішно й конструктивно. Я вважаю, що сьогодні парламент прагне все-таки демонструвати стабільну й достатньо якісну роботу. Я вірю в те, що бюджет на 2009 рік вдасться прийняти своєчасно після конструктивної дискусії в парламенті», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.