СП: Тимошенко перекладає відповідальність на Ющенка

У Секретаріаті Президента розцінюють заяви прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо персональної відповідальності Президента України Віктора ЮЩЕНКА за погіршення українсько-російських відносин як суто емоційну спробу перекласти провину за економічні прорахунки уряду на главу держави.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

«Залишається незрозумілим, про які «радикальні рішення» російської сторони по відношенню до України говорила Ю.ТИМОШЕНКО - при тому, що міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН чітко заявив про відсутність «торговельної війни» між нашими країнами, а віце-прем`єр Григорій НЕМИРЯ - про те, що жодних офіційних повідомлень про застосування обмежень відносно України ми не отримували», - зазначив А.ГОНЧАРУК.

Представник Секретаріату Президента вважає, що в умовах, коли уряду не вдалося приборкати в країні інфляцію і зупинити ріст цін, ще й на порозі опалювального сезону - при відсутності домовленостей про ціну на газ, - Ю.ТИМОШЕНКО такими заявами намагається відволікти увагу громадян від прорахунків у власній роботі, пояснивши їх начебто поганими відносинами з Росією і покладаючи відповідальність за це на В.ЮЩЕНКА.

Заступник глави Секретаріату нагадав, що Президент України завжди підкреслював важливість стратегічного характеру відносин України з Росією. «В останній телефонній розмові зі своїм російським колегою Президент підтвердив налаштованість української сторони виключно на продовження конструктивного діалогу з Росією», - зазначив А.ГОНЧАРУК.

Він окремо зауважив, що саме В.ЮЩЕНКО у ході зустрічей з керівництвом РФ виступає за створення між нашими країнами зони вільної торгівлі без вилучень і обмежень, що було зафіксовано при підписанні Президентами України і Росії Плану дій до 2009 року.

«Прем`єр-міністрові України сьогодні можна порадити зосередити зусилля не на нагнітанні ситуації довкола українсько-російських відносин, а на ретельній підготовці до переговорів з російською стороною з усіх актуальних стратегічних питань наших взаємин», - наголосив А. ГОНЧАРУК, додавши, що йдеться, зокрема, і про виконання тих пунктів зазначеного Плану дій, що належать до компетенції уряду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що за всі негативні радикальні економічні рішення Росії щодо України відповідальність нестиме Президент В.ЮЩЕНКО.

“Я думаю, що за всі такі радикальні рішення щодо України відповідальність несе особисто Президент ЮЩЕНКО. Тому що, коли якимсь країнам оголошуються інформаційні війни, і коли країни ображаються і принижуються, то, безперечно, Україна чекає удару у відповідь. І тому за все, що відбуватиметься поганого у відносинах між Україною і Росією, я думаю, що персональну відповідальність несе Віктор ЮЩЕНКО – Президент країни”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи інформацію про доручення першого віце-прем`єра РФ Ігоря ШУВАЛОВА Мінекономрозвитку, Мінсільгоспу, Мінпромторгу і Мінфіну Росії забезпечити захист російського ринку у зв`язку із вступом України до Світової організації торгівлі. Цим дорученням передбачається, що Росія може посилити тарифну політику на товари, що надходять з території України.