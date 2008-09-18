Як не крути, прем'єром буде Тимошенко?

Хоч би яким був формат новоствореної парламентської коаліції, посада прем`єр-міністра збережеться за Юлією ТИМОШЕНКО.

Так заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ прокоментував тезу представника Партії регіонів Сергія ЛЬОВОЧКІНА про необхідність передачі посади прем`єр-міністра у квоту Партії регіонів в разі створення парламентської коаліції за участю БЮТ і ПР.

«Сьогодні можна впевнено прогнозувати, що за будь-якого формату коаліції посада прем`єр-міністра буде збережена за Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки в нинішній ситуації саме чинний прем`єр є центром політичної комунікації», - заявляє О.ГОЛОБУЦЬКИЙ в коментарі, текст якого передано агентству УНІАН.

Розвиваючи свою думку, експерт відзначає, що будь-який інший кандидат на цю посаду буде змушений вибудовувати наново систему відносин з Президентом, міністрами і парламентом. «До того ж, варто розуміти, що в світлі загострення суперечностей між групами впливу в Партії регіонів, зовсім не обов`язково, що кандидатом на посаду прем`єр-міністра стане саме Віктор ЯНУКОВИЧ», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, сьогодні може обговорюватись ціла низка кадрових змін як у системі виконавчої, так і в системі законодавчої влади і, перш за все, кандидатура спікера парламенту.

«Головним предметом торгів стане посада Голови Верховної Ради, а вже потім ряд ключових посад у системі виконавчої влади і на місцях. Саме навколо цих позицій і шикуватиметься нова система відносин у владі, система заборони і мотивації», - прогнозує політолог.

За його словами, питання лише в тому – хто стане складником цієї системи: «Очевидно, що політичні сили Президента – дезорієнтовані і не можуть собі уявити, яким чином вони можуть бути інтегровані в неї», - вважає експерт АМС.