Заява ФСБ РФ може бути прикриттям для початку більш масштабної агресії проти України - Чубаров

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава Меджлісу Рефат Чубаров.

"Російські спеціальні органи практично повністю копіюють методи часів НКВС-МДБ-КДБ СРСР", - йдеться у його повідомленні.

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За словами Чубарова, твердження ФСБ РФ про те, що мовляв, з території материкової України на територію окупованої Росією Криму прорвалися диверсійні групи МО України, не що інше, як прикриття ФСБ Росії вчинених або запланованих ними на території Криму злочинів.

"В іншому випадку, можливо, розпочата провокація може стати обґрунтуванням для більш масштабних агресивних дій щодо України з боку Росії", - підсумував глава Меджлісу.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України спростовує інформацію, поширену ФСБ РФ, щодо участі підрозділів Головного управління розвідки МО України в диверсійній діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим.