Народні депутати не підтримають «бюджет проїдання» (опитування)

Народні депутати більше схильні підтримати “бюджет розвитку”, ніж “проїдання”.

Про це йдеться в експертному опитуванні щодо розробленого Кабінетом міністрів проекту державного бюджету України на 2009 рік. Опитування проведене і передане УНІАН Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Так, народний депутат від Блоку Литвина Олег ЗАРУБИНСЬКИЙ переконаний, що бюджет має бути побудований на стратегії розвитку держави: “Бюджет не має бути документом у повітрі, він має відображати конкретний етап реалізації стратегії розвитку країни. Тому, на жаль, будь-який бюджет, який може бути сьогодні ухвалений, є фрагментарним і спонтанним”. За його словами, при відсутності державної стратегії розвитку, передусім в економічній сфері, бюджет не відповідає ані середньо-, ані довгостроковій перспективі. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що за таких умов оптимальний варіант – з’ясувати, що є першочерговим для країни, які галузі вимагають особливої підтримки, які вимагають полегшених умов і т.д. “Бюджет України, у порівнянні з бюджетом, скажімо, Польщі чи іншої країни, є мізерним, тому варто не розпорошувати кошти, а сфокусувати їх на тому, що дає максимальний ефект в розвитку держави”, - сказав він.

У свою чергу, народний депутат від НУ-НС Тарас СТЕЦЬКІВ наголосив, що “бюджет проїдання” негативно вплине на розвиток країни: “Детально проаналізувати бюджет я ще не встиг, але, якщо це, як і сказала Юлія ТИМОШЕНКО (прем’єр-міністр України), є “бюджет розвитку”, і основні фінансові ресурси спрямовуються на фінансування пріоритетних для України напрямків економіки – літакобудування, космічної галузі і сільського господарства – то тоді я би такий бюджет вітав. Якщо ж уряд знову спрямує основні кошти на проїдання, тобто на соціальну сферу, щоб сподобатись виборцям, то це, на мою думку, буде неправильний підхід, і він обернеться великим мінусом для держави”.

Народний депутат від Партії регіонів Олексій ПЛОТНІКОВ підкреслив, що, розглядаючи бюджет на наступний рік, в першу чергу варто звернути увагу на дефіцит, по-друге, на реальність виконання доходної частини бюджету, особливо враховуючи те, що ситуація в країні все ж таки кризова, і виконання доходної частини бюджету в цілому є сумнівним. “А взагалі я прихильник того, щоб це був бюджет не проїдання, а розвитку, щоб ми думали не лише про те, що завтра будуть чергові вибори, а ще й про розвиток країни. Бюджет має розвивати конкурентноспроможні галузі, інфраструктуру країни та її інтелектуальні сили. А бюджет, який формується заради того, щоб зібрати дохідну частину і виплатити якомога більше соціальних виплат – це прекрасно, але там нема динаміки розвитку країни”, - сказав депутат.

Розам з тим народний депутат від БЮТ Ігор ГРИНІВ вважає проект держбюджету на наступний рік збалансованим. “Можна стверджувати, що бюджет 2009 року в цілому склався, тобто витратна і доходна частини є збалансованими. Найгірше, коли в бюджеті є той дефіцит, який покрити неможливо. А те, що бюджет України на наступний рік є забезпеченим, – всі статті витрат мають під собою відповідні статті доходів – це, на мою думку, є дуже важливим”. Він зауважив, що дуже часто недоліком попередніх держбюджетів було саме те, що багато їх статей не були підкріплені фінансуванням, або був завеликий дефіцит бюджету, або статті доходів - надуманими.

Водночас І.ГРИНІВ вважає, що поняття “бюджет розвитку” є саме по собі сумнівним. “Кожен бюджет має бути бюджетом проїдання, бо ключова функція бюджету – забезпечення державних витрат, держава не є машиною для заробляння грошей, держава – це інструмент витрачання грошей, які вона збирає з податків. І, в першу чергу, вона має витрачати ці кошти на тих, на кого вона повинна їх витрачати – на лікарів, вчителів та інші бюджетні потреби. Розвитком повинна займатися економіка, а вона в нас на 99% вже приватна”, - наголосив І.ГРИНІВ.