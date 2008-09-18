Партія регіонів готова об'єднатися з БЮТ заради однієї речі

Партія регіонів погодиться на об`єднання з Блоком Юлії Тимошенко заради проведення конституційної реформи. Таке у ефірі "5 каналу" повідомила народний депутат-регіоналка Інна Богословська.

"Щоб зробити для держави дуже важливу річ - зробити нормальну Конституцію, яка буде відповідати європейським стандартам і вимогам сьогоднішньої України - ми повинні піти на це. Ради цього зробити конституційну більшість в парламенті, провести Конституцію, навіть не чіпаючи виконавчу владу", - сказала Богословська.