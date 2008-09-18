Яценюк через 15 днів може залишити крісло без рішення ВР

Через 15 днів після подання заяви про відставку з посади голови Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК може і без рішення парламенту припинити виконувати обов’язки.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН перший заступник голови Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України Сергій САС (фракція БЮТ).

Він нагадав, що вчора голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив заяву про свою відставку з посади голови ВР. С.САС підкреслив, що заява подана і до того часу, поки вона не буде розглянута ВР і не буде прийнято рішення, А.ЯЦЕНЮК залишається головою ВР.

За його словами, парламент згідно з законодавством України має розглянути цю заяву не пізніше 10 днів після її написання.

С.САС підкреслив, що у випадку коли ВР не виносить на розгляд парламенту це питання, що є порушенням тимчасового регламенту, або ВР приймає негативне рішення з даного питання, то через 15 днів з дня написання заяви голова ВР може припинити виконувати свої обов’язки.

За його словами, така норма передбачена в регламенті і вона «страхує голову Верховної Ради, щоб ми не могли через процедуру підв’язувати його».

«Через 15 днів він може не виконувати свої повноваження і гарантією його соціального захисту є виплата йому заробітної плати як народного депутата, члена комітету», - зазначив С.САС.