ПР і БЮТ ігнорують пропозиції інших фракцій?

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено півгодинну перерву на вимогу фракцій НУ-НС і Блоку Литвина.

Як повідомив кореспонденту УНІАН народний депутат Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина), відповідна вимога пов’язана з тим, що фракції, які складають більшість, - Партія регіонів та БЮТ - ігнорують пропозиції інших фракцій.

За його словами, йдеться про те, що до порядку денного не був включений проект постанови, який стосується передачі санаторію, де лікуються інваліди 1-ї групи у місті Саки, до державної власності.