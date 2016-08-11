ЄС досі не відреагував на провокацію в Криму: не має узгодженої позиції
Європейський союз станом на другу годину дня 11 серпня так і не оприлюднив свою позицію щодо подій у Криму та на адмінкордоні Криму з материковою Україною.
Позиція Брюсселя наразі лишається не узгодженою, передає "Європейська правда", яка звернулася до структур ЄС щодо коментаря з цього питання.
Зазначимо, що під час щоденного брифінгу в речники Єврокомісії не робили заяв щодо ситуації в Україні, не було й прес-релізів зовнішньополітичної служби ЄС.
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Крім того, журналісти, що висвітлюють тематику ЄС, звернули увагу, що Європейська служба зовнішніх дій (ЄСЗД) знайшла можливість прореагувати з іншого приводу.
"Щойно надійшла заява від ЄСЗД. Щодо подій цього тижня в Україні? Ні. Про свободу слова та ЗМІ на Мальдівах", - пожартував брюссельський кореспондент The Wall Street Journal Лоренс Норман.
Just in: Statement from @eu_eeas. On this week's #Ukraine events? Nope. Freedom of expression/media in #Maldives. https://t.co/54doJWLRLV— laurence norman (@laurnorman) August 11, 2016
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».