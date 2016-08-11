Нардеп про скандального суддю Чауса: це падло таки втекло

Про це на своїй сторінці у Facebook депутат Борислав Береза.

"Сиджу зараз із Назаром Холодницьким (голова САП - Ред.) і Ярославом Юрчишином (виконавчий директор Transparency International Ukraine - Ред.) - остання новина щодо судді-хабарника Чауса. Це падло таки втекло. Вдома його немає", - написав нардеп.

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Крім того, Береза допустив такі варіанти: Чаус переховується десь в Україні; він перебуває в українському Криму, який зараз анексований, і його затримання зараз буде проблематичним; суддя у Білорусі, і тоді шанси повернути його є; він вже в Росії (у цьому випадку затримання Чауса неможливе).

Як повідомляв УНІАН, НАБУ 9 серпня задокументувало отримання суддею Чаусом хабара в сумі 150 тис. дол. Однак затримати суддю правоохоронці не змогли через суддівський імунітет.

У САП заявили, що підготували і готові оголосити підозру Чаусу, після чого звернуться до Верховного суду України, аби голова ВСУ схвалив подання до Верховної Ради про позбавлення суддівського імунітету цього судді.

При цьому в САП висловили сподівання на скликання позачергового засідання Верховної Ради для позбавлення Чауса суддівського імунітету.

Тим часом Чаус 11 серпня не з’явився в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру для вручення йому підозри у скоєнні злочину.