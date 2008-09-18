Ющенко: відбувається щось фатальне

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна обрала правильний курс реформування армії.

Про це він сказав під час спілкування з пресою в Рівненській області.

За словами Президента, сьогоднішні військові навчання показують, що Збройні Сили України за сьогоднішніх умов здатні виконувати свій конституційний обов’язок – захищати країну. Президент дав високу оцінку підготовці військових, керівництва армії і висловив задоволення рівнем проведення навчання.

Водночас він зауважив, що це не означає відсутність проблем в цій галузі. І перш за все, Президент піддав жорсткій критиці рівень фінансування ЗСУ. “Відбувається щось фатальне”, - зауважив В.ЮЩЕНКО говорячи про рівень фінансування армії. Президент назвав “політиканством” те, що відбувається навколо питань формування бюджету на наступний рік.

Також він повторив свою думку, що перехід на контрактну армію вже з наступного року не можливий. “При такому рівні фінансування армії нам знадобиться 27 років”, - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО перебуває на рівненському загальновійськовому полігоні Сухопутних військ Збройних сил, де спостерігав за активною фазою навчання 30-ї окремої механізованої бригади 8 армійського корпусу швидкого реагування Сухопутних військ.

Такі масштабні військові навчання проводяться в Україні вперше за останні декілька років.

Під час тактичного навчання відпрацьовуватимуться завдання з підготовки та ведення бойових дій бригадою в операції об’єднаних сил швидкого реагування, участі у відбитті наступу угруповань противника, управління підрозділами та вогнем під час виконання завдань за призначенням.

Загалом до проведення цього планового масштабного заходу бойової підготовки Збройних сил України залучається майже 3 тис. військовослужбовців, 30 танків, понад 65 бойових машин піхоти, 2 бойових розвідувальних машини і 25 бронетранспортерів, понад 300 автомобілів, а також авіаційна техніка.