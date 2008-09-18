Комітет виборців підрахував парламентських нероб

130 народних депутатів за рік не спромоглися стати автором або співавтором хоча б однієї законодавчої ініціативи.

Про це свідчить моніторинг річної діяльності народних депутатів України VI скликання, проведений Комітетом виборців України.

В прес-релізі, переданому в УНІАН, зазначається, що у фракції Партії регіонів депутатів, що не подали жодного законопроекту 29%, у БЮТ – 36%, у НУ-НС – 17%, у КПУ – 19%, у Блоці Литвина – 20%.

Водночас, найбільше законопроектів зареєстрували депутати Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (НУ-НС), Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ (НУ-НС) та Сергій ПОДГОРНИЙ (БЮТ) – однак 90% цих законопроектів стосувалися призначення позачергових місцевих виборів. Також помітну законодавчу активність проявили (зареєстрували понад 50 законопроектів): Сергій ТЕРЬОХІН та Віктор ШВЕЦЬ (БЮТ) Сергій КІВАЛОВ та Василь ХАРА (ПР), Геннадій МОСКАЛЬ (НУ-НС).

Також КВУ констатує, що не зважаючи на те, що всі фракції парламенту формально провели закріплення депутатів за областями лише 25% депутатів відвідує регіони і проводить там системну роботу.

Основними способами роботи з виборцями були: функціонування громадської приймальні, особистий прийом, відвідування сесій місцевих рад, вплив на розподіл субвенцій місцевим бюджетам та фінансування державних цільових програм. КВУ рекомендує внести до регламенту ВР поправки, що стосуються закріплення депутатів кожної фракції за областями, вимоги щодо ведення особистого прийому, листування, роботи приймалень.

КВУ у своєму моніторингу приходить до висновку, що незважаючи на передвиборчі обіцянки практично всіх політичних сил, депутати не відмовилися від пільг, які залишилися і в законі про статус народного депутата, і в державному бюджеті. Значна кількість депутатів Верховної Ради VI скликання отримала в приватну власність квартири або матеріальну допомогу „на поліпшення житлових умов”.

Комітет виборців вважає, що для поліпшення ефективності роботи законодавчого органу необхідно провести радикальну реформу діяльності парламенту: змінити виборчу систему в напрямку запровадження регіональних відкритих списків, переглянути регламент роботи парламенту, технічно забезпечити особисте голосування, посилити персональну роботу з виборцями.

Також в КВУ підкреслюють, що у разі проведення позачергових виборів народних депутатів без запровадження нової виборчої системи – партійні лідери мають кардинально змінити принцип формування виборчих списків – запровадити публічні обговорення кандидатур, провести внутріпартійні або громадські «праймеріз», не включати в списки депутатів попередніх скликань, які не реєстрували законопроекти та не працювали в округах.

Як відомо, в парламенті 450 депутатів.