Сьогодні Тимошенко допитували "лише" 3 години

Допит прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в Генеральній прокуратурі тривав сьогодні три години.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра Марина СОРОКА.

«Допит сьогодні тривав три години. Не виключено, що Юлію Володимирівну ще викликатимуть на допити в Генеральну прокуратуру», - сказала М.СОРОКА.

Прес-секретар прем`єра не уточнила можливу дату наступного виклику Ю.ТИМОШЕНКО в Генпрокуратуру України.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні вдруге за останні півтора тижні викликали в Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури для надання свідчень як свідка у справі про отруєння 2004 року Президента Віктора ЮЩЕНКА.

11 вересня Ю.ТИМОШЕНКО 5 годин давала слідчим управління свідчення у справі про отруєння В.ЮЩЕНКА.