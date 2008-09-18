Депутати НУ-НС пропонують обговорити коаліцію з БЮТ і Литвиним

Ряд депутатів з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” пропонують скликати раду блоку для початку переговорів з БЮТ і Блоком Литвина про формування нового формату коаліції.

Про це УНІАН повідомив один із членів парламентської фракції НУ-НС, посилаючись на відповідну пропозиції, котра була озвучена сьогодні на засіданні фракції.

"На фракції НУ-НС ряд депутатів запропонували провести раду блоку щодо ініціювання питань проведення переговорів між Блоком Тимошенко та Блоком Литвина для формування нового формату коаліції", - сказав співрозмовник агентства.