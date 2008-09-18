Спілка журналістів: передплату на 2009 р. фактично зірвано

Національна спілка журналістів України та Міністерство транспорту України не досягли згоди у формуванні цін на передплату та доставку друкованих видань впродовж 2009 року. Про це до УНІАН повідомив голова Союзу Ігор ЛУБЧЕНКО.

Міністерство транспорту України наполягає на 44 процентному підвищенні, натомість НСЖУ стверджує, що таке збільшення тарифів не є обгрунтованим, і припускає лише 15-відсоткове.

«Редакції поставлені в недолугу ситуацію. Передплатна ціна на 2009 рік була ними сформована в травні-червні 2008 року, з урахуванням 15-відсоткового підвищення. А в Мінтрансі стверджують, що ціна сформована редакціями з урахуванням більш високого підвищення, про яке видавці були поінформовані наперед», - каже І.ЛУБЧЕНКО.

Тим часом, за його словами, навіть працівники «Укрпошти» досі не знають, який тариф на передплату слід вважати правильним.

Свою згоду на 15% підвищення тарифів на передплату та доставку друкованих видань у 2009 році Національна спілка журналістів України озвучила на пленумі правління в квітні 2008 року. Таке підвищення НСЖУ аргументувало, посилаючись на твердження Уряду, що 2008 року рівень інфляції буде 15%.

Пояснюючи 60-процентне збільшення тарифів на передплату та доставку друкованих видань у 2008 році, І.ЛУБЧЕНКО зазначив, що НСЖУ дала свою згоду на таке підвищення лише тому, що ціни в Україні не змінювалася з 2001 року.

Кажучи про нинішню ситуацію, намагаючись досягти згоди з керівництвом «Укрпошти» НСЖУ провело три зустрічі, але результатів, за словами голови НСЖУ, вони не принесли. 22 липня він надіслав листа до Ю.Тимошенко, в якому озвучив свою згоду тільки на 15% підвищення. Лист, за словами І. ЛУБЧЕНКА, потрапив до Мінтрансу, але там з таким підвищенням не погодилися.

Ідучи за хронологією подій, зазначмо, що 31 липня на сайті Міністерства транспорту був розміщений проект наказу про 50-55 процентне підвищення тарифів на передплату та доставку газет і журналів у 2009 році.

9 серпня категоричне заперечення НСЖУ проти підвищення тарифів більш, ніж на 15%, одержали перший віце-прем`єр ТУРЧИНОВ і міністр економіки ДАНИЛИШИН.

15 серпня питання підвищення тарифів було обговорене в кабінеті Президента України, де ЮЩЕНКО запропонував створити робочу групу з представників Мінтрансу і Спілки журналістів, якій доручив скласти меморандум, де мали бути обумовлені принципи оплати.

Таким чином, передплатна кампанія, яка традиційно стартує 10 вересня, цього року так і не почалася. На скільки відсотків підвищаться передплатні тарифи на 2009 рік у результаті, видавцям досі не відомо.