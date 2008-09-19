Грузія і Україна можуть стати членами НАТО - Схеффер

Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР заявив, що Україна та Грузія і надалі є кандидатами на членство в Альянсі, незважаючи на заперечення Росії, а також конфлікт навколо сепаратистських регіонів Грузії.

В інтерв’ю Бі-Бі-СіЯ.СХЕФФЕР зазначив, що події, які відбулись у серпні (російсько-грузинська війна - УНІАН), не змусять керівництво НАТО відступитися від власного рішення щодо інтеграції України та Грузії до Альянсу, якщо вони відповідатимуть критеріям членства.

"То було чітке рішення, ухвалене головами держав та урядів країн-членів НАТО на квітневому саміті у Бухаресті. Грузія та Україна можуть у майбутньому стати членами НАТО, якщо звичайно виконають усі для цього вимоги, і якщо вони цього бажатимуть. Нині ми рухаємося цією пост-бухарестською траєкторією, і криза у серпні не змусить нас зійти з цього шляху", - сказав генсек Альянсу.

Я.СХЕФФЕР також наголосив на необхідності подальшого діалогу між НАТО та Росією, незважаючи на нинішнє охолодження у їхніх відносинах.