Російські ЗМІ: Кремль може відповісти на "підготовку терактів" у Криму загостренням на Донбасі

Про це пишуть Ведомости з посиланням на близьке до Міноборони РФ джерело.

Як зазначається, співрозмовник ще в одному силовому відомстві РФ сказав, що Рада безпеки, як і було офіційно оголошено, визначила заходи щодо зміцнення безпеки на самому півострові, але поки не домовилась про "наслідки", якими президент Володимир Путін і МЗС Росії пригрозили Києву у зв'язку із нібито загибеллю двох російських військовослужбовців і виявленням планів організації диверсій в окупованому Криму.

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За словами особи, близької до Міністерства оборони Росії, варіант із нанесенням по Україні потужних відповідних військових ударів не розглядається. Однак, за словами співрозмовника, близького до керівництва "Донецької народної республіки", Москва може перестати стримувати відповідні дії армії "ДНР". Згідно з повідомленням, навесні цього року подібна заборона вже послаблювалася.

На думку керівника Російської ради з міжнародних справ Андрія Кортунова, адресатом російських заяв про заходи є скоріше Захід, ніж Київ.

"Це певний важіль впливу на позицію Заходу, якщо буде зібрано доказову базу. Це привід закликати Захід посилити тиск на Київ, але поки ми бачимо, що на Заході вже заявили про відсутність доказів і висловили недовіру", – пояснив російському виданню експерт.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічність звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

Секретар РНБО Турчинов зазначив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська.

У Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".